Диета с низким содержанием глутамата может облегчить мигрень

Диета с пониженным содержанием аминокислоты глутамата может смягчить проявления мигрени, как показало небольшое исследование. Участники – 25 ветеранов войны в Персидском заливе, страдающих мигренями как частью синдрома, связанного с военной службой, – после месяца ограничения продуктов, богатых глутаматом, сообщили о сокращении числа приступов.

Хотя особенности мигреней у этой группы могут отличаться от симптомов у других пациентов, если основная связь между глутаматом и мигренью действительно одинакова, подобный подход потенциально может облегчить состояние примерно миллиарда людей по всему миру, живущих с мигренью. Современные средства против мигрени, включая новые препараты, блокирующие нейромедиатор CGRP, способны облегчать симптомы. Однако, по словам нейробиологов из Университета Новой Англии, такие лекарства подходят не всем. Поэтому изменения в питании могут стать доступным и относительно безопасным способом уменьшить проявления болезни.

Глутамат одновременно выступает и в роли возбуждающего нейромедиатора, и в роли аминокислоты, содержащейся в продуктах вроде помидоров, переработанного мяса, выдержанных сыров, грибов и – в наиболее концентрированном виде – в глутамате натрия. В исследовании 25 ветеранов войны в Персидском заливе в течение месяца придерживались низкоглутаматной диеты: они ели много цельных овощей и фруктов и исключали продукты, богатые глутаматом, такие как соевый соус, грибы и ультрапереработанные изделия. До начала диетического вмешательства 64% участников сообщали о мигренях в течение предыдущей недели. Спустя месяц на такой диете этот показатель снизился до примерно 12%. После завершения исследования 88% участников решили продолжить соблюдать диету.

Дополнительные данные МРТ продемонстрировали, что некоторые участки зрительной системы в задней части мозга стали тоньше после диеты, что может свидетельствовать о нейронных изменениях, связанных с уменьшением частоты мигреней.

Обычно глутамат из пищи не проникает в мозг, поскольку его задерживает гематоэнцефалический барьер. Но исследователи предполагают, что у некоторых людей этот барьер может становиться более проницаемым, позволяя глутамату проникать внутрь и чрезмерно активировать нейронные клетки, что способно спровоцировать мигрень.