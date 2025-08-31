x
31 августа 2025
|
последняя новость: 15:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 августа 2025
|
31 августа 2025
|
последняя новость: 15:05
31 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Вакцинация от опоясывающего лишая может снизить риск сердечного приступа

Исследования
Вакцины
время публикации: 31 августа 2025 г., 13:47 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 13:47
Вакцинация от опоясывающего лишая может снизить риск сердечного приступа
AP Photo/Trisnadi

Согласно результатам исследования, у взрослых прививка против опоясывающего лишая уменьшает риск инсульта или инфаркта примерно на 18-20%. Опоясывающий лишай – распространенное заболевание, которым ежегодно страдают миллионы людей. Оно сопровождается болезненной сыпью и способно привести к тяжелым осложнениям, включая потерю слуха, зрения или хронические боли. Особенно опасно оно для пожилых людей.

Сейчас вакцина в большинстве стран рекомендуется главным образом людям старшего возраста или пациентам с ослабленным иммунитетом. Однако новые данные указывают на ее возможную пользу и для более молодых взрослых. В рамках обзора специалисты проанализировали данные 19 исследований, включая восемь наблюдательных и одно крупное клиническое испытание. Выводы показали: среди привитых взрослых риск сердечно-сосудистых событий снижался на 18%, а среди людей старше 50 лет – на 16%.

Результаты представят на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов в Мадриде – крупнейшем мировом собрании специалистов в этой области. Один из авторов работы отметил, что вакцинация против опоясывающего лишая может рассматриваться не только как защита от инфекции, но и как потенциальный способ профилактики инфаркта и инсульта.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 29 июня 2025

Вакцины снижают риск слабоумия, исследование