Вакцинация от опоясывающего лишая может снизить риск сердечного приступа

Согласно результатам исследования, у взрослых прививка против опоясывающего лишая уменьшает риск инсульта или инфаркта примерно на 18-20%. Опоясывающий лишай – распространенное заболевание, которым ежегодно страдают миллионы людей. Оно сопровождается болезненной сыпью и способно привести к тяжелым осложнениям, включая потерю слуха, зрения или хронические боли. Особенно опасно оно для пожилых людей.

Сейчас вакцина в большинстве стран рекомендуется главным образом людям старшего возраста или пациентам с ослабленным иммунитетом. Однако новые данные указывают на ее возможную пользу и для более молодых взрослых. В рамках обзора специалисты проанализировали данные 19 исследований, включая восемь наблюдательных и одно крупное клиническое испытание. Выводы показали: среди привитых взрослых риск сердечно-сосудистых событий снижался на 18%, а среди людей старше 50 лет – на 16%.

Результаты представят на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов в Мадриде – крупнейшем мировом собрании специалистов в этой области. Один из авторов работы отметил, что вакцинация против опоясывающего лишая может рассматриваться не только как защита от инфекции, но и как потенциальный способ профилактики инфаркта и инсульта.