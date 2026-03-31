МАДА: в больницы доставлены восемь пострадавших от ракетного обстрела центра страны

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что в больницы "Шиба" и "Бейлинсон" доставлены восемь пострадавших от последнего ракетного обстрела по центру Израиля, все они получили легкие травмы от взрывной волны.

В Бней-Браке в результате попадания кассетного суббоеприпаса в дом здание было частично разрушено. Легкие травмы получили шесть человек: две женщины и четверо детей, включая полугодовалого младенца и шестилетнего мальчика. Троим потребовалась дальнейшая медицинская помощь в больничных условиях.