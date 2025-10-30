Израильские ученые нашли иммунные клетки, которые помогают здоровому старению

Исследователи из Университета Бен-Гуриона обнаружили особую разновидность иммунных клеток, которые меняются с биологическим возрастом и помогают организму правильно стареть.

Ученые установили, что Т-хелперы – разновидность иммунных клеток – меняются с возрастом, причем эти изменения отражают не календарный, а биологический возраст организма.

Исследователи выявили новый подтип Т-хелперов, который накапливается по мере старения. Важность этого подтипа T-хелперов стала очевидной после японского исследования долгожителей старше ста лет: их иммунные системы оказались особенно богаты именно такими клетками.

Результаты работы, опубликованные в журнале Nature Aging, показывают, что эти Т-хелперы обладают неожиданной способностью уничтожать стареющие клетки организма, выполняя функцию своеобразных чистильщиков. Когда ученые снизили концентрацию этих клеток у мышей, животные начали стареть быстрее и жили меньше.

Открытие ставит под сомнение популярную идею, согласно которой, чтобы омолодить организм, необходимо вернуть иммунную систему в ее "двадцатилетнее" состояние. По мнению ученых, людям нужна не молодая, а правильно функционирующая иммунная система, соответствующая их этапу жизни.

Исследователи предлагают начинать отслеживание биологического возраста уже с тридцати лет, чтобы своевременно корректировать процесс старения. Ученые считают, что обнаруженный подтип Т-хелперов можно использовать для диагностики и терапии возрастных заболеваний.