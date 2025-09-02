Возраст и низкая физическая активность повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые из Медицинского центра "Шиба" показали, что пожилой возраст и слабая физическая активность являются факторами риска развития аритмии у здоровых людей.

Исследование показало, что пожилой возраст и низкий уровень аэробной выносливости являются сильными и независимыми факторами риска для высокой частоты нарушений сердечного ритма, известных как аритмии, которые указывают на будущий сердечно-сосудистый риск.

Результаты были представлены на Конгрессе Европейского общества кардиологов в Мадриде. Ученые обнаружили, здоровые участники исследования с более низким уровнем физической подготовки имели значительно более высокий риск частых и сложных предсердных аритмий.

Руководитель исследования доктор Амит Моше объяснил: "Эти результаты являются серьезным напоминанием, что сердце сначала "шепчет", а только потом "кричит". Тонкие признаки, такие как частые нерегулярные сердцебиения, предупреждают о будущем риске еще до появления симптомов".

В исследовании принял участие 1151 здоровый человек в возрасте от 40 до 65 лет без каких-либо симптомов сердечных заболеваний. Средний возраст участников составил 52 года, 88% были мужчинами и 12% женщинами. Состояние физической подготовки и здоровья сердца участников контролировалось во время нагрузочного тестирования с использованием непрерывной электрокардиографии.

Исследователи обнаружили, что вероятность развития аритмии увеличивается на 9% в год для предсердных аритмий и на 4% в год для желудочковых аритмий. Анализ по возрастным группам показал заметное увеличение распространенности аритмии, начиная с возрастной группы 50-54 года.

Результаты исследования подтверждают необходимость скрининга аритмий после 50 лет для предотвращения сердечных заболеваний и подчеркивают важную защитную роль физической подготовки для снижения риска аритмии даже у здоровых людей, у которых еще нет симптомов сердечных заболеваний.