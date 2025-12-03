x
03 декабря 2025
|
последняя новость: 12:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 декабря 2025
|
03 декабря 2025
|
последняя новость: 12:02
03 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

В Израиле от осложнений при гриппе умер шестилетний ребенок, он был привит

время публикации: 03 декабря 2025 г., 11:57 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 11:57
В Израиле от осложнений при гриппе умер шестилетний ребенок, он был привит
Flash90. Фото: М.Шай

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о смерти шестилетнего мальчика от гриппа. По данным ведомства, ребенок был в целом здоров и привит от гриппа. Несколько дней назад у него поднялась температура и появился кашель, состояние резко ухудшилось, и, несмотря на усилия врачей по реанимации, была констатирована смерть.

В минздраве подчеркивают, что в Израиле и других странах нынешний сезон гриппа начался раньше обычного и количество заболевших резко растет.

Министерство напоминает, что прививка от гриппа не полностью предотвращает заражение, однако в большинстве случаев облегчает течение болезни и существенно снижает риск тяжелых осложнений и смерти.

Минздрав вновь призывает население пройти вакцинацию против гриппа. Вакцина рекомендована всем с возраста шести месяцев и старше, доступна в больничных кассах и делается бесплатно.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 29 ноября 2025

12-летняя девочка скончалась от осложнений гриппа: это вторая смерть за неделю
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 25 ноября 2025

Десятилетняя девочка скончалась от осложнений гриппа: первый случай в новом сезоне