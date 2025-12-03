В Израиле от осложнений при гриппе умер шестилетний ребенок, он был привит

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о смерти шестилетнего мальчика от гриппа. По данным ведомства, ребенок был в целом здоров и привит от гриппа. Несколько дней назад у него поднялась температура и появился кашель, состояние резко ухудшилось, и, несмотря на усилия врачей по реанимации, была констатирована смерть.

В минздраве подчеркивают, что в Израиле и других странах нынешний сезон гриппа начался раньше обычного и количество заболевших резко растет.

Министерство напоминает, что прививка от гриппа не полностью предотвращает заражение, однако в большинстве случаев облегчает течение болезни и существенно снижает риск тяжелых осложнений и смерти.

Минздрав вновь призывает население пройти вакцинацию против гриппа. Вакцина рекомендована всем с возраста шести месяцев и старше, доступна в больничных кассах и делается бесплатно.