Ученые выяснили, что пот может рассказать о здоровье

Новое исследование показывает, что пот является богатым источником биологической информации, которую, используя ИИ и современные сенсоры, можно превратить в инструмент для более точного контроля за здоровьем и общим состоянием организма. Работа, опубликованная в Journal of Pharmaceutical Analysis, рассматривает возможности применения пота для непрерывного отслеживания гормонов и других важных показателей, корректировки дозировок медикаментов, а также ранней диагностики заболеваний – включая диабет, онкологические патологии, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Последние достижения в микрофлюидике, гибкой электронике и беспроводных технологиях позволили создать новое поколение носимых сенсоров. Эти легкие и эластичные пластыри крепятся прямо к коже и способны непрерывно собирать образцы пота. Вместе с алгоритмами искусственного интеллекта такие устройства могут распознавать отдельные метаболиты и анализировать сложные биохимические сигналы, предоставляя человеку индивидуальные подсказки о состоянии организма и ранние предупреждения о возможных нарушениях. Спортсмены смогут контролировать потерю электролитов во время нагрузок и получать объективные данные, подтверждающие отсутствие допинга. Людям с диабетом в перспективе может быть доступен кожный сенсор-пластырь, который определяет колебания уровня глюкозы по составу пота, без необходимости сдавать кровь.

Современные ИИ-системы способны анализировать огромные объемы информации и устанавливать связи между едва уловимыми молекулярными сигналами в поте и конкретными состояниями организма. По словам авторов исследования, следующим этапом станет объединение этих алгоритмов с компактными и энергоэффективными устройствами, оснащенными надежными механизмами передачи данных.

Ученые Технологического университета Сиднея сейчас исследуют фундаментальные физиологические свойства пота. Параллельно они создают микрофлюидные сенсоры, достаточно чувствительные, чтобы обнаруживать следовые концентрации биомаркеров, включая глюкозу и кортизол.