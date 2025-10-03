Отсутствие первой маммографии повышает риск смертности от рака молочной железы

Женщины, которые не проходят первую маммографию, сталкиваются с повышенным риском обнаружения рака молочной железы на поздней стадии и более высокой вероятностью летального исхода. К такому выводу пришли ученые Каролинского института, результаты их исследования опубликованы в научном журнале BMJ.

С начала 1990-х годов в Швеции была внедрена программа регулярных маммографических обследований, что позволило снизить уровень смертности от рака молочной железы. Однако, несмотря на доступность скрининга, значительное число женщин не приходит на первичное обследование. Авторы нового исследования решили выяснить, к каким долгосрочным последствиям может привести отказ от первого визита. В исследовании использовались данные шведской программы маммографического скрининга и национальных медицинских реестров. Оно охватило почти 433 тысячи женщин из Стокгольма, за состоянием которых наблюдали с 1991 по 2020 год – в течение 25 лет.

Результаты исследования показали, что 32 % женщин, приглашенных на свое первое маммографическое обследование, не пришли на него. Эти участницы также значительно реже проходили дальнейшие скрининги, что в итоге часто приводило к позднему выявлению заболевания и ухудшению прогноза. У женщин, которые пропустили первое маммографическое обследование, рак молочной железы чаще выявляли на более поздних стадиях. Вероятность обнаружения заболевания на III стадии у них была примерно в 1,5 раза выше, а на IV стадии – в 3,6 раза выше по сравнению с теми, кто прошел первое обследование. В течение 25 лет наблюдений около 1 % женщин, не участвовавших в скрининге, умерли от рака молочной железы, тогда как среди прошедших обследование этот показатель составил 0,7 %. Это соответствует повышенному риску смерти от болезни на 40 %.

При этом общее количество случаев рака молочной железы в обеих группах было примерно одинаковым – около 7,7 %. По мнению ученых, такие данные указывают на то, что повышенная смертность связана прежде всего с поздним выявлением болезни, а не с ростом числа заболевших.