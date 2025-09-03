x
03 сентября 2025
|
последняя новость: 16:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 сентября 2025
|
03 сентября 2025
|
последняя новость: 16:43
03 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Диабет 2 типа изменяет форму сердца

Медицина
Исследования
время публикации: 03 сентября 2025 г., 16:04 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 16:04
Диабет 2 типа изменяет форму сердца
AP Photo/Business Wire

Группа исследователей из Университета Сиднея нашла молекулярные механизмы, объясняющие, как диабет влияет на сердце при сердечно-сосудистых заболеваниях. В работе, опубликованной в журнале EMBO Molecular Medicine, было показано, что диабет 2 типа напрямую изменяет строение сердечной мышцы и работу ее энергетических систем. Это помогает понять, почему у людей с диабетом значительно выше риск развития сердечной недостаточности.

Ученые изучили образцы сердечной ткани пациентов, перенесших трансплантацию сердца в Сиднее, и доноров без диабета. Оказалось, что диабет запускает специфические молекулярные изменения в клетках сердца и приводит к перестройке сердечной мышцы, особенно у больных с ишемической кардиомиопатией – наиболее частой причиной сердечной недостаточности.

Поскольку сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в Австралии, где более 1,2 миллиона человек страдают диабетом 2 типа, открытие имеет большое значение. Впервые удалось напрямую связать диабет и изменения в сердце на тканевом уровне у людей, что открывает перспективы для новых методов лечения.

Результаты показали, что диабет – это не просто сопутствующий фактор, а активный участник ухудшения работы сердца. Он нарушает важные биологические процессы, меняет форму сердечной мышцы на клеточном уровне, снижает выработку белков, отвечающих за сокращение мышц и регуляцию кальция, а также способствует накоплению жесткой фиброзной ткани, мешающей нормальной перекачке крови.

Дополнительный анализ РНК подтвердил, что эти изменения затрагивают и генный уровень – особенно пути, связанные с энергетическим обменом и структурой тканей. Используя конфокальную микроскопию, исследователи смогли визуально подтвердить выявленные нарушения в строении сердечной мышцы.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 03 августа 2025

Модель ИИ выявляет ранние признаки риска диабета