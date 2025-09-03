x
03 сентября 2025


последняя новость: 12:02

Здоровье

Минздрав Израиля утвердил новые правила диагностики "наркотика для изнасилований"

Сексуальное насилие
Минздрав
время публикации: 03 сентября 2025 г., 11:08 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 11:14
Минздрав Израиля утвердил новые правила диагностики "наркотика для изнасилований"
AP Photo/Luis Romero

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало обновленный обязательный циркуляр с процедурами для медучреждений при подозрении на воздействие психоактивных веществ, известных как "наркотики для изнасилований".

По данным минздрава, к такого рода наркотических препаратам относятся GHB, GBL, кетамин, бензодиазепины и др. Эти вещества могут незаметно добавляться в напитки, они вызывают изменение сознания, снижение сопротивления и провалы в памяти, вплоть до потери сознания.

Циркуляр подчёркивает критически короткие сроки забора образцов: кровь – до 24 часов, моча – до 96 часов. Материал берут в больницах и направляют в специализированную токсикологическую лабораторию медцентра "Шиба" (Тель а-Шомер), где образцы хранятся три года.

Также предусмотрена проверка волос, позволяющая выявлять следы экспозиции до шести месяцев после события (особенно если время для взятия анализов крови и мочи упущено).

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
