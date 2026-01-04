Диабет 2 типа физически изменяет человеческое сердце

Исследователи Сиднейского университета обнаружили новые доказательства того, что диабет 2-го типа напрямую изменяет строение сердца и способы, которыми оно получает энергию. Это помогает объяснить, почему у людей с диабетом значительно выше риск сердечной недостаточности.

В работе, опубликованной в журнале EMBO Molecular Medicine, ученые сравнили сердечную ткань пациентов после трансплантации с тканью здоровых доноров и выявили, что диабет вызывает специфические молекулярные сбои и структурные изменения сердечной мышцы. Особенно выраженными эти изменения оказались при ишемической кардиомиопатии – одной из главных причин сердечной недостаточности.

Прямое исследование человеческой сердечной ткани позволило ученым увидеть реальные последствия диабета, а не опираться только на данные из экспериментов на животных.

Результаты показали, что диабет – это не просто сопутствующее заболевание: он активно ускоряет развитие сердечной недостаточности, вмешиваясь в ключевые биологические процессы и меняя ткань сердца на микроскопическом уровне.

В норме сердце в основном получает энергию из жиров, а глюкоза и кетоны являются дополнительным источником. При сердечной недостаточности потребление глюкозы обычно растет, но диабет нарушает этот механизм, снижая чувствительность сердечных клеток к инсулину. Кроме того, оказалось, что диабет уменьшает выработку белков, которые отвечают за сокращение сердечной мышцы и контроль уровня кальция. У таких пациентов накапливается больше фиброзной ткани, из-за чего сердце становится жестче и хуже перекачивает кровь.