03 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
03 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Полуторагодовалый ребенок скончался в результате инфекционного заболевания

03 января 2026 г., 21:11
Flash90. Фото: М.Шай

Мальчик в возрасте 18 месяцев был доставлен в пятницу, 2 января, в медицинский центр "А-Эмек" в критическом состоянии в связи с инфекционным заболеванием, которым малыш страдал в течение нескольких предшествующих дней.

Усилия врачей не принесли результатов: вскоре после прибытия в больницу ребенок скончался. Об инциденте сообщено в министерство здравоохранения.

