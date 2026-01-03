Полуторагодовалый ребенок скончался в результате инфекционного заболевания

Мальчик в возрасте 18 месяцев был доставлен в пятницу, 2 января, в медицинский центр "А-Эмек" в критическом состоянии в связи с инфекционным заболеванием, которым малыш страдал в течение нескольких предшествующих дней.

Усилия врачей не принесли результатов: вскоре после прибытия в больницу ребенок скончался. Об инциденте сообщено в министерство здравоохранения.