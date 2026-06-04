Выявлена собака с бешенством, с которой контактировало множество людей в Иерусалиме и Тель-Авиве

Минздрав Израиля сообщил о домашней собаке, зараженной бешенством, которая находилась в Старом городе Иерусалима, а также в Тель-Авиве. Речь идет о щенке среднего размера светло-коричневого и белого окраса, с белыми лапами.

По данным минздрава, в четверг, 28 мая, собака вместе с владельцами ехала на поезде со станции "Навон" в Иерусалиме до станции "А-Шалом" в Тель-Авиве примерно к 15:30, на ней был намордник. Затем владельцы с собакой находились в торговом центре "Азриэли" и прошли к собачьим пляжам "Хилтон Север" и "Мецицим" через улицы Каплан и Дизенгоф. В этих местах собака контактировала с другими собаками и детьми. Около 19:00 она вернулась поездом со станции "А-Шалом" на станцию "Навон", уже без намордника.

Минздрав сообщил, что 25 человек подверглись контакту с зараженной собакой и направлены на профилактическое лечение против бешенства. Эпидемиологическое расследование продолжается. Сообщение о зараженном животном поступило 3 июня.

Минздрав просит всех, кто с 22 мая по 2 июня включительно контактировал с этой собакой, либо чьи домашние животные контактировали с ней или с бродячими животными в районе инцидента, срочно обратиться в окружное бюро здравоохранения Иерусалима по телефонам 02-5314820, 02-5314847, в окружное бюро здравоохранения Тель-Авива по телефону 03-5684631 или в ближайшее бюро здравоохранения по месту жительства. В нерабочее время и в выходные следует обращаться в приемное отделение больницы.

Минздрав также призвал родителей расспросить детей, не контактировали ли они с подозрительными животными, владельцев домашних животных – проверить у муниципального ветеринара статус вакцинации питомцев, а тех, кто был укушен или поцарапан животным, – немедленно промыть место укуса водой с мылом, продезинфицировать и обратиться в бюро здравоохранения для проверки необходимости профилактического лечения.