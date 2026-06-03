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Здоровье

Препараты для снижения веса уменьшают риск развития рака молочной железы до 30%

Онкология
Исследования
Медицина
время публикации: 03 июня 2026 г., 16:49 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 15:34
Препараты для снижения веса уменьшают риск развития рака молочной железы до 30%
AP Photo/Mark Lennihan

Препараты для снижения веса, воздействующие на гормон GLP-1, могут не только помогать при ожирении и диабете, но и снижать риск развития рака и смертность от него. К такому выводу пришли авторы сразу нескольких исследований, представленных на крупнейшей онкологической конференции Американского общества клинической онкологии в Чикаго.

Одно из исследований показало, что у женщин, принимавших препараты GLP-1, вероятность развития рака молочной железы была примерно на 30% ниже, чем у тех, кто их не использовал. Анализ основывался на данных более 110 тысяч женщин в возрасте от 45 до 80 лет. Другое исследование, проведенное среди 27 тысяч пациенток с раком молочной железы в Италии, показало, что сочетание стандартного лечения с препаратами для похудения связано со снижением риска смерти от заболевания на 30%. Третья работа, выполненная Кливлендской клиникой, охватила около 12 тысяч пациентов с различными видами рака – молочной железы, легких, кишечника и печени. Ученые обнаружили, что у людей, принимавших препараты GLP-1, вероятность распространения болезни до четвертой стадии была на 38-50% ниже.

Лекарства этого класса имитируют гормон GLP-1, регулирующий аппетит и уровень сахара в крови. Изначально их создавали для лечения диабета второго типа, однако позже они получили широкое распространение как средства для снижения веса. По словам исследователей, возможный противораковый эффект может быть связан не только с потерей веса. Ученые предполагают, что препараты также уменьшают хроническое воспаление и влияют на биологические процессы, участвующие в росте опухолей.

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