Lancet: к 2050 году в мире будет не хватать 100 миллионов специалистов в системе лечения рака

Новое исследование предупреждает: к 2050 году миру может не хватать почти 100 миллионов специалистов, необходимых для лечения онкологических заболеваний. Особенно острый дефицит прогнозируется среди медсестер, рентгенологов и патологоанатомов, причем наиболее серьезно проблема затронет страны Африки и Азии.

Доклад подготовила Комиссия журнала The Lancet Oncology. Его представили на ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии в 2026 году. Авторы отмечают, что нехватка квалифицированных кадров уже сегодня мешает сокращать глобальное неравенство в доступе к онкологической помощи и научным исследованиям. Согласно прогнозам, при сохранении нынешних тенденций к середине века дефицит работников в сфере онкологии достигнет 99,9 миллиона человек. В эту цифру входят не только врачи и медсестры, но и специалисты, занятые в исследованиях, регулировании, финансировании и организации медицинской помощи. Наиболее тяжелая ситуация ожидается в Африке, где нехватка кадров может составить 34,3 миллиона человек, и в Азии – около 57,3 миллиона. Однако исследователи подчеркивают, что кризис затронет все регионы мира.

В странах с низким и средним уровнем дохода одной из главных причин нехватки специалистов становится миграция квалифицированных работников за рубеж. В богатых странах системы здравоохранения сталкиваются с другими проблемами – профессиональным выгоранием, депрессией среди медиков и сокращением финансирования. Особенно востребованными к 2050 году окажутся медсестры – миру потребуется более 65 миллионов дополнительных специалистов. Также прогнозируется дефицит примерно 16 миллионов диагностов, включая специалистов по радиологии и патологии.

Авторы исследования подчеркивают, что нехватка кадров влияет не только на лечение пациентов, но и на развитие науки. Без достаточного числа специалистов становится сложнее проводить исследования, разрабатывать новые методы терапии и внедрять современные подходы к борьбе с раком. В докладе рак называют "тихой пандемией". По оценкам ученых, к 2050 году число новых случаев заболевания в мире вырастет с 20 миллионов в 2022 году до 35,3 миллиона ежегодно, а количество смертей достигнет 18,5 миллиона в год.

Для прогноза исследователи использовали модель Global Cancer Workforce, которая учитывает демографические данные, особенности систем здравоохранения и статистику по онкологическим заболеваниям. Анализ охватил 17 распространенных видов рака, 18 категорий медицинских работников и 200 стран и территорий. Ожидается, что около 70% новых случаев рака будут приходиться на страны с низким и средним уровнем дохода – именно те регионы, где кадровый кризис окажется наиболее серьезным.

По прогнозам, общий уровень заболеваемости раком вырастет со 165 случаев на 100 тысяч человек в 2025 году до 200 случаев на 100 тысяч к 2050 году. Рост ожидается почти по всем видам онкологических заболеваний, кроме рака желудка. Самыми распространенными формами рака, как предполагается, останутся рак легких, молочной железы, колоректальный рак и рак предстательной железы. Исследователи подчеркивают, что понимание изменений в заболеваемости, выживаемости пациентов и доступности медицинской помощи имеет ключевое значение для планирования борьбы с раком и распределения ресурсов в будущем.