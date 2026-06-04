Вакцина против лейшманиоза переходит в первую фазу клинических испытаний

В ближайшие месяцы ученые планируют начать первую фазу клинических испытаний вакцины против лейшманиоза – заболевания, вызывающего тяжелые поражения кожи и распространенного в тропических странах. Эта вакцина стала первой разработкой такого типа и была создана с применением технологии редактирования генов CRISPR.

В опубликованной в журнале New England Journal of Medicine обзорной статье ученые отметили сложности лечения различных форм лейшманиоза и сообщили, что вакцина, успешно прошедшая испытания на животных, может быть протестирована на людях уже в этом году. По данным исследователей, ежегодно в мире фиксируется до миллиона новых случаев кожного лейшманиоза. Болезнь передается через укусы инфицированных москитов и распространена в 99 странах, включая США. Сейчас заражены около шести миллионов человек, а под угрозой инфицирования находятся до миллиарда жителей эндемичных регионов.

Еще в 2020 году команда продемонстрировала успешные результаты экспериментов на мышах. Для создания препарата ученые использовали CRISPR, удалив из генома паразита Leishmania major ген центрина, отвечающий за поддержание структуры клетки. В основе разработки лежит древняя ближневосточная практика лейшманизации – намеренного введения живого паразита для формирования иммунитета. Однако современные технологии позволили сделать паразита безопаснее: мутант способен проникать в клетки организма и кратковременно размножаться, но не вызывает полноценного заболевания. При этом иммунная система успевает выработать защиту.

Исследователи подчеркивают, что живые вакцины считаются наиболее эффективными, однако обычно связаны с риском осложнений. Новая технология позволила сохранить эффективность, минимизировав вероятность развития болезни. Первые испытания планируется провести в Кении и Бразилии, где лейшманиоз широко распространен. Также возможно подключение исследовательской площадки в американском Цинциннати. В испытаниях примут участие от 75 до 100 добровольцев. Основная цель первого этапа – оценка безопасности препарата и изучение иммунного ответа организма.

Параллельно ученые создают кожный тест на лейшманиоз, напоминающий тест на туберкулез. Он позволит определять, сталкивался ли человек с возбудителем ранее и сформировался ли у него иммунитет. После анализа результатов первой фазы исследователи рассчитывают перейти ко второму этапу с участием не менее трех тысяч человек, чтобы проверить эффективность вакцины и выявить возможные побочные эффекты.

Ученые считают, что появление доступной вакцины может существенно снизить распространение болезни, которая нередко приводит к инвалидности, обезображиванию и социальной изоляции. По предварительным оценкам, стоимость вакцины составит менее пяти долларов, тогда как курс лечения в наиболее пострадавших странах обходится в 100-200 долларов и требует длительных ежедневных инъекций.