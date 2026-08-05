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Здоровье

Минздрав Израиля предупредил об опасном "мёде для похудения"

Минздрав
время публикации: 05 августа 2026 г., 11:42 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 11:43
Минздрав Израиля предупредил об опасном "мёде для похудения"
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Минздрав Израиля предупредил об опасном "мёде для похудения"

Министерство здравоохранения Израиля предупредило граждан о недопустимости покупки и употребления продукта "Дваш а-кесем" ("Волшебный мед"), который продается также под названием "мед для похудения". Ведомство подчеркивает, что этот продукт не утвержден минздравом.

Лабораторные проверки показали, что в составе продукта содержится сибутрамин – лекарственное вещество, запрещенное к продаже в Израиле и во многих других странах мира из-за серьезных рисков для здоровья. В Израиле не зарегистрировано ни одного разрешенного препарата, содержащего это вещество.

В минздраве предупреждают, что употребление продуктов с сибутрамином без медицинского контроля может привести к тяжелым побочным эффектам, в том числе к повышению артериального давления, учащенному пульсу, тревожности, раздражительности, бессоннице, инфаркту, инсульту, психическим расстройствам и даже к угрозе для жизни. В прошлом в Израиле уже сообщалось о случаях госпитализации после употребления поддельных продуктов с этим веществом.

Министерство здравоохранения призывает покупать лекарства, пищевые добавки и товары для здоровья только в разрешенных местах – в аптеках и сетях фармацевтической торговли – и избегать покупок через социальные сети, группы обмена сообщениями и незнакомые интернет-сайты.

Желающим снизить вес в минздраве рекомендуют обращаться к лицензированным диетологам, заниматься физической активностью и соблюдать здоровое питание.

Сообщить о продаже продукта "Дваш а-кесем", о подозрении на распространение поддельных препаратов или о побочных эффектах можно в центр "Коль а-Бриют" по телефону *5400.

Здоровье
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