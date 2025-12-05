Качество лечения мигрени зависит от этнической принадлежности. Новое исследование

Мигрень проявляется не только сильной головной болью, но и такими признаками, как головокружение, онемение и нарушения зрения. Согласно репрезентативному The Guardian. Они указали на менее эффективное лечение и даже на проявления расизма. Среди белых участников такие случаи отметили лишь 7%.

Кроме того, чернокожие респонденты заметно чаще выражали тревогу по поводу возможной дискриминации или негативных последствий для карьеры из-за мигрени – 37% против примерно 26% среди белых участников опроса. Почти каждый пятый азиатский участник опроса (19%) и 14% чернокожих респондентов признались, что опасаются недоверия к их жалобам на мигрень. Среди белых участников такие переживания выразили лишь 8%. Опрос показал, что 91% людей с мигренью обращались за медицинской помощью, однако многие столкнулись с неверными диагнозами, недоверием или неподходящими назначениями.

В качестве примеров приводились случаи, когда женщинам утверждали, что их мигрени связаны исключительно с гормонами или "являются естественной частью женского организма". Молодые участники исследования также сообщали, что их жалобы нередко воспринимались как преувеличение или попытка привлечь внимание.