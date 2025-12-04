У женщин с расстройствами пищевого поведения чаще рождаются дети, страдающие астмой

Группа исследователей сообщила в журнале Thorax, что у детей школьного возраста риск развития астмы на 26% выше, если их матери страдали расстройствами пищевого поведения. У дошкольников в таких случаях вероятность появления хрипов увеличивается на 25%. Ученые отметили, что этот повышенный риск сохранялся даже после учета других психических состояний матери, например депрессии или тревожности, и не зависел от конкретного вида расстройства пищевого поведения. Авторы работы подчеркивают, что проверка на наличие расстройств пищевого поведения должна входить в стандартное наблюдение за здоровьем будущих мам.

В исследовании ученые проанализировали объединенные данные семи европейских работ, в которых участвовали примерно 131 500 матерей и их детей. По их оценкам, в зависимости от конкретного исследования, от 1% до 17% женщин имели расстройства пищевого поведения еще до беременности. Также выяснилось, что от 2% до почти 18% их детей страдали астмой в школьные годы, а хрипы в дошкольном возрасте отмечались у 21%-50% детей. В целом исследование показало, что наличие расстройств пищевого поведения у матери связано с более высоким риском развития астмы и хрипов у ребенка.

Авторы подчеркнули, что работа не устанавливает прямую причинно-следственную связь, а лишь указывает на возможную ассоциацию. Тем не менее исследователи предполагают, что сами расстройства пищевого поведения и вызванный ими стресс могут влиять на формирование легких плода, поскольку такие состояния уже известны тем, что повышают вероятность низкого веса при рождении и преждевременных родов.