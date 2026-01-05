x
05 января 2026
Природный метаболит может восстановить память при болезни Альцгеймера

время публикации: 05 января 2026 г., 08:22
В исследовании, опубликованном в журнале Aging Cell, ученые показали, что кальций альфа-кетоглутарата (CaAKG) – безопасный природный метаболит, давно изучаемый в связи со здоровым старением – способен восстанавливать важные мозговые функции, отвечающие за память, которые нарушаются при болезни Альцгеймера. Основной задачей исследования было выяснить, может ли CaAKG улучшать синаптическую пластичность, восстанавливать сигнальные пути, связанные с памятью, защищать нейроны от ранних повреждений и способствовать более здоровому когнитивному старению. Такой подход открывает для медицины новые возможности: он ориентирован на воздействие на биологические механизмы старения, а не только на отдельные симптомы заболевания.

Исследование показало, что CaAKG улучшает взаимодействие мозговых клеток в моделях болезни Альцгеймера. Он не только восстанавливает ослабленные сигналы между нейронами, но и помогает вернуть ассоциативную память – одну из первых функций, которые страдают при этом заболевании. Поскольку с возрастом уровень AKG в организме снижается, его восполнение может стать перспективным способом поддерживать здоровье мозга и снижать риск нейродегенеративных нарушений.

Чтобы разобраться в механизме действия CaAKG, ученые изучили долговременную потенциацию (ДВП) – процесс, при котором связи между нейронами укрепляются. ДВП играет ключевую роль в обучении и формировании долговременной памяти, однако при болезни Альцгеймера она сильно нарушается. Исследователи обнаружили, что CaAKG способен восстановить этот процесс до нормального уровня.

Кроме того, CaAKG усиливает аутофагию – естественную систему "очистки" мозга, которая удаляет поврежденные белки и поддерживает здоровье нервных клеток. Он действует через недавно описанный сигнальный путь, делая нейроны более адаптивными: активирует L-тип кальциевых каналов и кальций-проницаемые AMPA-рецепторы, избегая при этом NMDA-рецепторов, которые часто повреждаются из-за накопления амилоида.

Важно, что CaAKG также восстанавливает процесс синаптической маркировки и захвата – механизм, позволяющий мозгу связывать события между собой и формировать ассоциативные воспоминания. Это указывает на то, что препарат может поддерживать не только базовые функции памяти, но и более сложные навыки обучения, которые начинают ухудшаться уже на ранних стадиях болезни Альцгеймера.

