Минздрав обновил информацию по пляжам Тель-Авива

время публикации: 05 января 2026 г., 10:05
Минздрав обновил информацию по пляжам Тель-Авива
Flash90/Miriam Alster

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало сообщение о том, что снято предупреждение о нежелательности купания на пляже "Цук Цафон" в Тель-Авиве.

Однако заходить в воду в районе пляжей "Иерушалаим" и "Раздельный" по-прежнему не рекомендуется. Причина – неудовлетворительные результаты проб морской воды.

О снятии предупреждения минздрав обещает сообщить дополнительно.

Погода на восточном побережье Средиземного моря сегодня не похожа на зимнюю: тепло (до +25 градусов по Цельсию днем), волны невысокие (в районе Тель-Авива около полуметра, в районе Хайфы до метра и выше). Однако напоминаем: купальный сезон закончился в октябре, спасателей на пляжах нет. Формально купание запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют. В то же время никто не запрещает загорать на пляжах.

