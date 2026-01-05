Минздрав обновил информацию по пляжам Тель-Авива

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало сообщение о том, что снято предупреждение о нежелательности купания на пляже "Цук Цафон" в Тель-Авиве.

Однако заходить в воду в районе пляжей "Иерушалаим" и "Раздельный" по-прежнему не рекомендуется. Причина – неудовлетворительные результаты проб морской воды.

О снятии предупреждения минздрав обещает сообщить дополнительно.

Погода на восточном побережье Средиземного моря сегодня не похожа на зимнюю: тепло (до +25 градусов по Цельсию днем), волны невысокие (в районе Тель-Авива около полуметра, в районе Хайфы до метра и выше). Однако напоминаем: купальный сезон закончился в октябре, спасателей на пляжах нет. Формально купание запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют. В то же время никто не запрещает загорать на пляжах.