Больной корью находился на борту самолета компании "Аркия", прибывшего из Нью-Йорка

Министерство здравоохранения сообщает о больном корью, который прилетел в Израиль рейсом iz994 авиакомпании "Аркия" из Нью-Йорка, самолет приземлился в международном аэропорту "Бен-Гурион" 31 августа в 20:00.

Пассажирам, летевшим этим рейсом, следует убедиться, что они привиты от кори в соответствии с рекомендациями минздрава. Можно узнать статус вакцинации в личном кабинете на портале gov.il в разделе цифрового паспорта прививок. Также можно обратиться в центр "Коль а-Бриут" по телефону *5400.

Министерство здравоохранения рекомендует родителям вакцинировать детей двумя дозами: согласно плановому календарю прививок дозы вводятся в возрасте одного года и в первом классе. Сейчас, во время вспышки, министерство распорядилось ускорить введение второй дозы в районах с высокой заболеваемостью. Кроме того, с целью защиты младенцев в этих районах (Иерусалим, Бейт-Шемеш, Бней-Брак и Ноф а-Галиль) рекомендуется давать дополнительную дозу младенцам в возрасте от полугода до года.