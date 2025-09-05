x
05 сентября 2025
Здоровье

Больной корью находился на борту самолета компании "Аркия", прибывшего из Нью-Йорка

время публикации: 05 сентября 2025 г., 15:44 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 15:44
Больной корью находился на борту самолета компании "Аркия", прибывшего из Нью-Йорка
Tomer Neuberg/Flash90

Министерство здравоохранения сообщает о больном корью, который прилетел в Израиль рейсом iz994 авиакомпании "Аркия" из Нью-Йорка, самолет приземлился в международном аэропорту "Бен-Гурион" 31 августа в 20:00.

Пассажирам, летевшим этим рейсом, следует убедиться, что они привиты от кори в соответствии с рекомендациями минздрава. Можно узнать статус вакцинации в личном кабинете на портале gov.il в разделе цифрового паспорта прививок. Также можно обратиться в центр "Коль а-Бриут" по телефону *5400.

Министерство здравоохранения рекомендует родителям вакцинировать детей двумя дозами: согласно плановому календарю прививок дозы вводятся в возрасте одного года и в первом классе. Сейчас, во время вспышки, министерство распорядилось ускорить введение второй дозы в районах с высокой заболеваемостью. Кроме того, с целью защиты младенцев в этих районах (Иерусалим, Бейт-Шемеш, Бней-Брак и Ноф а-Галиль) рекомендуется давать дополнительную дозу младенцам в возрасте от полугода до года.

Здоровье
