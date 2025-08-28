Больной корью ездил в общественном транспорте: даты и маршруты

Министерство здравоохранения сообщает, что больной корью ездил в общественном транспорте в период, когда его заболевание было заразным. В частности, 25 августа он выехал из поселения Иммануэль в Иерусалим на автобусе 465 маршрута в 11:30.

Позднее он ехал на 65 автобусе от улицы Ирмиягу Шамгар до подвесного моста (Гешер а-Мейтарим), и от Гешер а-Мейтарим на автобусе 39 маршрута он поехал в больницу "Шаарей Цедек", куда прибыл в 14:00. В 00:00 он сел на автобус из Иерусалима в Иммануэль.

В связи с тем, что корь – крайне заразное заболевание, министерство здравоохранения просит всех, кто находился в данных автобусах в указанное выше время убедиться, что они вакцинированы от кори. Можно также обратиться в телефонный центр "Коль а-Бриют" по телефону *5400 и узнать, необходимо ли вам сделать прививку и как это сделать.

По состоянию на среду, 27 августа, в Израиле были диагностированы 770 случаев кори с начала вспышки несколько месяцев назад. В настоящий момент заболевание в активной фазе протекает у 228 пациентов (официально диагностированных). Большинство госпитализированных с осложнениями кори – дети, которым не были сделаны прививки.

В настоящий момент в больницах госпитализированы 24 пациента с корью, большинство из них дети младше шести лет. Двое находятся в реанимации, один из них подключен к аппарату ЭКМО.

Двое малышей без фоновых болезней скончались от осложнений кори.

Корь – это очень заразное вирусное заболевание, проявляющееся в виде высокой температуры, общего плохого самочувствия, насморка и сыпи, которое передается воздушно-капельным путем и может приводить к серьезным осложнениям и летальному исходу. В 90% случаев при контакте невакцинированного человека с больным происходит заражение.

При появлении симптомов и до медицинского обследования важно избегать пребывания в общественных местах, таких как торговые центры, общественный транспорт и т.д. При необходимости посещения поликлиники или отделения неотложной помощи важно согласовать приезд и сообщить персоналу при прибытии в медицинское учреждение.

В минздраве подчеркивают, что те, кто контактировал с больными корью, должны пройти обследование и вакцинацию в соответствии с инструкцией. Беременным женщинам, не получившим две дозы вакцины, людям с иммунодефицитом по той или иной причине, а также младенцам, которые, возможно, находились рядом с больным корью, необходимо обратиться к лечащему врачу для рассмотрения возможности пассивной иммунизации против кори.

Минздрав рекомендует всем израильтянам проверить свой статус вакцинации в соответствии с действующей в Израиле схемой. Вы должны были получить две порции вакцины от кори с возраста одного года с интервалом между ними в один месяц.