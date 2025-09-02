Трехминутный тест помогает выявить людей с повышенным риском развития болезни Альцгеймера

Трехминутный тест на мозговые волны способен выявить ранние нарушения памяти, связанные с болезнью Альцгеймера, еще до постановки официального диагноза. Этот метод дает надежду на более точное определение людей, которым новые препараты могут принести наибольшую пользу.

В пилотном исследовании тест показал эффективность в выявлении проблем у пациентов с легкими когнитивными нарушениями (ЛКН), указывая, кто из них имеет повышенный риск перехода к болезни Альцгеймера. Сейчас проводятся более масштабные испытания.

Разработанный метод, получивший название Fastball, основан на электроэнцефалографии (ЭЭГ). На кожу головы устанавливаются небольшие датчики, фиксирующие электрическую активность мозга, пока участники смотрят поток изображений на экране. Тест оценивает, как мозг автоматически реагирует на знакомые изображения, показанные перед его началом.

В исследовании, выполненном совместно с учеными Бристольского университета, приняли участие 54 здоровых человека и 52 пациента с ЛКН. При этом такие нарушения могут затрагивать память, речь или мышление, но обычно не мешают повседневной жизни. Перед тестом добровольцам показали восемь картинок, которые нужно было назвать, но не запоминать. Затем им демонстрировали сотни изображений по 0,3 секунды каждое, и примерно каждое пятое совпадало с ранее увиденными. Результаты показали: у людей с амнестической формой ЛКН, которая сильнее всего влияет на память объектов, мозговые ответы были заметно слабее по сравнению со здоровыми участниками и пациентами с другими формами нарушений. Именно при амнестической ЛКН риск развития болезни Альцгеймера особенно высок.

Хотя тест пока не способен точно предсказать, кто обязательно заболеет, его дальнейшее подтверждение в крупных исследованиях может помочь врачам на ранних этапах выделять пациентов из группы риска и назначать современные препараты, такие как донанемаб или леканемаб.

Важно и то, что все процедуры выполнялись у участников дома, что делает метод более доступным и снижает тревожность. Подробные результаты опубликованы в журнале Brain Communications.