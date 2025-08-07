В центре Израиля обнаружен вирус полиомиелита: проверьте статус вакцинации детей

Министерство здравоохранения сообщает, что в ходе проверки образцов из окружающей среды в Иерусалимском округе и в центре Израиля был обнаружен вирус полиомиелита. По сообщению минздрава, положительные пробы на полиомиелит выявлены в Бней-Браке, Рамле, Лоде и в округе Шфела – помимо Иерусалимского района.

Речь идет о вакцинно-родственном штамме полиомиелита: вирус способен выживать в сточных водах и может представлять угрозу для непривитых людей. Напомним, что в декабре 2024 года вирус вызвал паралич у 17-летнего непривитого подростка.

С целью защиты общественности, министерство здравоохранения призывает тех, кто не привит против полиомиелита, срочно завершить вакцинацию. Прививки можно сделать в станциях здоровья матери и ребенка "Типат Халав" по всей стране, а также посредством школьной системы вакцинации.

Если вам неизвестен статус вакцинации вашего ребенка, проверить его можно в личном кабинете на сайте государственных услуг в разделе "здоровье" – "дигитальная карта вакцинации" ("пинкас хисуним дигитали").

Министерство здравоохранения разослало инструкцию директорам больничных касс, руководству больниц, окружным медикам и другим специалистам. Основной упор в предотвращении заболеваемости идет на завершении прививок и устранении пробелов вакцинации, усилении клинического мониторинга для раннего выявления подозрительных случаев острого вялого паралича и немедленного сообщения в минздрав о каждом подозрительном случае.

Полиомиелит (Poliomyelitis) - это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом полиомиелита, который относится к группе кишечных вирусов. Вирус передается от человека к человеку при контакте с выделениями (чаще всего с калом, но возможно и с респираторными выделениями) и размножается в пищеварительном тракте инфицированного человека.

Полиомиелит был искоренен во многих странах мира благодаря эффективным и безопасным вакцинам. Минздрав напоминает, что основной способ защитить детей – это вакцинация инактивированной вакциной от полиомиелита. Кроме того, для предотвращения дальнейшей передачи вируса важно соблюдать гигиену рук.