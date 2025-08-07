Ученые обнаружили гены, связанные с синдромом хронической усталости

Ученые из Эдинбургского университета сообщили, что выявили генетические отличия у людей с синдромом хронической усталости, что может опровергнуть устоявшееся мнение о том, что это тяжелое состояние связано с психологическими причинами или простым отсутствием мотивации.

Исследование выявило восемь участков генетического кода, которые у пациентов с миалгическим энцефаломиелитом/синдромом хронической усталости (МЭ/СХУ) отличаются от ДНК здоровых людей. В своем заявлении исследователи подчеркнули, что это открытие является "первым убедительным доказательством влияния генов на вероятность развития данного заболевания у человека".

Главные симптомы синдрома включают усиление усталости, боли и нарушение когнитивных функций даже после минимальной физической или умственной нагрузки. Причины МЭ/СХУ остаются практически неизвестными, при этом отсутствуют как диагностические тесты, так и эффективные методы лечения. По оценкам ученых, этим заболеванием страдают примерно 67 миллионов человек по всему миру.

В рамках исследования DecodeME были изучены образцы ДНК 15 579 участников с хронической усталостью и 259 909 человек без этого состояния. Все участники имели европейское происхождение. В отчете по исследованию, который пока не прошел рецензирование, указано, что генетические варианты, чаще встречающиеся у пациентов с МЭ/СХУ, связаны с иммунной и нервной системами.

Ученые отметили, что как минимум два из этих генетических участков влияют на реакцию организма на инфекции, что подтверждает наблюдения о том, что симптомы заболевания часто возникают после перенесенного инфекционного процесса. Еще один из выявленных генов ранее ассоциировался с хронической болью – одним из распространённых симптомов этого синдрома.