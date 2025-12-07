Минздрав Израиля объявил об отзыве замороженной клубники для сети "Рами Леви"

x
время публикации: 07 декабря 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 10:09
Минздрав Израиля и компания "א.מ שרון שיווק" объявили об отзыве партии замороженной клубники после того, как в продукте были обнаружены превышения по остаткам пестицидов.

Речь идет о продукте замороженной клубнике, расфасованной в упаковки по 500 г. Дата производства: 01/2025. Ссрок годности: до 12/2026. Штрих-код: 7290013220561. Продукт были произведен для сети "Рами Леви".

Телефон службы поддержки клиентов: 076-888-8686.

В компании "א.מ שרון שיווק" заявляют, что работают над устранением причин инцидента и подтверждают, что остальные продукты бренда проходят проверки и соответствуют стандартам качества и безопасности.

