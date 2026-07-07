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Здоровье

Минздрав предупреждает об опасности купания на нескольких пляжах Кинерета

Минздрав
Кинерет
время публикации: 07 июля 2026 г., 12:51 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 12:51
Минздрав предупреждает об опасности купания на нескольких пляжах Кинерета
Mendy Hechtman/ Flash90

Министерство здравоохранения предупредило об опасности купания на пляжах Курси, Халуким, Сусита, Ракат, "Миконос" ("Паралия") и пляже отеля "Ноф-Гиносар" на берегу Кинерета.

Предупреждение опубликовано после получения результатов анализов, выявивших аномально высокий уровень микробиологического загрязнения воды.

Минздрав продолжает мониторинг качества воды и напоминает, что купание разрешено только на официально оборудованных пляжах.

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