Минздрав предупреждает об опасности купания на нескольких пляжах Кинерета
время публикации: 07 июля 2026 г., 12:51 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 12:51
Министерство здравоохранения предупредило об опасности купания на пляжах Курси, Халуким, Сусита, Ракат, "Миконос" ("Паралия") и пляже отеля "Ноф-Гиносар" на берегу Кинерета.
Предупреждение опубликовано после получения результатов анализов, выявивших аномально высокий уровень микробиологического загрязнения воды.
Минздрав продолжает мониторинг качества воды и напоминает, что купание разрешено только на официально оборудованных пляжах.
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