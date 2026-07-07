Минздрав предупреждает об опасности купания на нескольких пляжах Кинерета

Министерство здравоохранения предупредило об опасности купания на пляжах Курси, Халуким, Сусита, Ракат, "Миконос" ("Паралия") и пляже отеля "Ноф-Гиносар" на берегу Кинерета.

Предупреждение опубликовано после получения результатов анализов, выявивших аномально высокий уровень микробиологического загрязнения воды.

Минздрав продолжает мониторинг качества воды и напоминает, что купание разрешено только на официально оборудованных пляжах.