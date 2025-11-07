x
последняя новость: 09:46
Здоровье

Мужчины предпочитают не говорить о проблемах с простатой

время публикации: 07 ноября 2025 г., 08:32
Новое исследование, проведенное компанией Orlando Health, показало, что 38% мужчин предпочли бы разговаривать о стрессовых ситуациях – например, о поражении любимой команды в важной игре или разборках, связанных с затором на дороге – вместо того, чтобы говорить о проблемах с простатой. Такое избегание обсуждения медицинских проблем нередко приводит к поздней диагностике и задержке лечения заболеваний, включая аденому предстательной железы.

Симптомы вроде частого или затрудненного мочеиспускания, внезапных позывов и особенно ночных пробуждений более двух раз могут указывать на наличие нарушений. Несмотря на то что эти проявления существенно ухудшают качество жизни, многие мужчины всё ещё стесняются обращаться за медицинской помощью.

Опрос был проведен в США на платформе KnowledgePanel в два этапа: с 5 по 7 сентября 2025 года и с 12 по 14 сентября 2025 года. В исследовании участвовали 1010 мужчин в возрасте от 18 лет и старше. Выборка имела вероятностный и репрезентативный характер, отражающий структуру мужского населения страны.

