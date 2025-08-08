x
08 августа 2025
Здоровье

Минздрав разрешил купание на пляже "Лавнун" на берегу Кинерета

время публикации: 08 августа 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 09:57
Минздрав разрешил купание на пляже "Лавнун" на берегу Кинерета
Michael Giladi/Flash90

Министерство здравоохранения Израиля вновь разрешило купание на пляже "Лавнун" на восточном берегу Кинерета.

В течение одного дня пляж был закрыт из-за аномальных результатов микробиологических исследований прибрежных вод. После пробы дали нормальный результат.

Сейчас в Израиле очень жарко, температура воды в Кинерете около 30 градусов. На пляжах множество отдыхающих.

Здоровье
