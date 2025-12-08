Микробы в воздухе самолетов и больниц безвредны. Новое исследование

Согласно новым данным, людям, которые особенно боятся микробов, можно немного спокойнее дышать во время визита в больницу или перелета на самолете. В журнале Microbiome вышла статья, где ученые сообщили, что воздушная среда в самолетах и медицинских учреждениях в основном содержит безопасные микроорганизмы, типичные для человеческой кожи.

В рамках инновационного проекта специалисты изучили микробы, которые оседали на внешней стороне масок, использованных авиапассажирами и медицинским персоналом. Всего было исследовано материал с масок 10 пассажиров и 12 сотрудников больниц: первые сдавали маски после рейса, вторые – после рабочего дежурства.

Кроме того, ученые изучили микробный состав, накопившийся на фильтре самолетного салона, который проработал более 8000 часов. В итоге было выявлено 407 разных видов микроорганизмов.

Несмотря на присутствие нескольких потенциально опасных микробов, их концентрация оказалась крайне низкой, и никаких признаков активной инфекции обнаружено не было. Идея провести исследование появилась у команды Хартманна в январе 2022 года, на фоне пандемии COVID-19.

Авторы работы подчеркивают, что главным источником микробов в закрытых пространствах являются сами люди, а большинство обнаруженных организмов – обычные кожные бактерии, а не возбудители заболеваний. При этом исследователи напоминают, что заразные микроорганизмы чаще всего передаются не воздушным путем, а через прикосновения.