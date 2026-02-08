Минздрав сообщает об отзыве из продажи фисташковых батончиков Panda

Компания "Панда моцарим тивониим" объявляет об отзыве батончиков "фисташковая халва" из-за повышенного содержания микротоксинов в использованной при производстве фисташковой пасте.

Речь идет о батончиках "Хатиф Фистук Халва" бренда Panda, массой 45 г. Номер партий – 364 и 365, срок годности – до 30.08.2026, штрих-код 7290016505146.

Тем, кто приобрел указанные товары, рекомендуется не употреблять их в пищу. Компания занимается сбором и изъятием продукции из торговых точек, отзыв производится в координации с министерством здравоохранения.

Для дополнительных вопросов можно обращаться в службу поддержки клиентов компании-производителя по WhatsApp (только сообщения) 058-5140600 и по электронной почте mailto:[email protected].