ЦАХАЛ и полиция разыскивают поджигателей религиозных книг в заброшенной мечети
время публикации: 08 февраля 2026 г., 20:01 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 20:01
Неизвестные проникли в заброшенную мечеть рядом с палестинской деревней Аль-Мания и попытались сжечь хранившиеся там религиозные книги мусульман.
К месту происшествия были отправлены полицейские отделения "Эцион", подразделения "Хец", пограничники и военнослужащие. Вандалы скрылись до их прибытия.
Прибывшие на место происшествия полицейские и криминалисты округа Иудеи и Самарии обнаружили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и несколько поврежденных огнем книг.
Силы безопасности ведут розыск поджигателей.
Ссылки по теме