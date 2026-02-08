x
08 февраля 2026
08 февраля 2026
08 февраля 2026
08 февраля 2026
Израиль

ЦАХАЛ и полиция разыскивают поджигателей религиозных книг в заброшенной мечети

Полиция
Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 08 февраля 2026 г., 20:01 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 20:01
ЦАХАЛ и полиция разыскивают поджигателей религиозных книг в заброшенной мечети
Пресс-служба полиции Израиля

Неизвестные проникли в заброшенную мечеть рядом с палестинской деревней Аль-Мания и попытались сжечь хранившиеся там религиозные книги мусульман.

К месту происшествия были отправлены полицейские отделения "Эцион", подразделения "Хец", пограничники и военнослужащие. Вандалы скрылись до их прибытия.

Прибывшие на место происшествия полицейские и криминалисты округа Иудеи и Самарии обнаружили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и несколько поврежденных огнем книг.

Силы безопасности ведут розыск поджигателей.

Израиль
