Умер австралийский врач, прошедший первое в мире лечение опухоли головного мозга

Австралийский врач и ученый Ричард Скольер умер спустя три года после того, как у него диагностировали агрессивную форму опухоли мозга – глиобластому, пишет BBC. Ему было 59 лет. Скольер получил мировую известность благодаря тому, что решился на уникальное экспериментальное лечение, основанное на собственных исследованиях в области терапии меланомы.

На протяжении многих лет Скольер возглавлял Австралийский институт меланомы и занимался изучением иммунотерапии – метода, при котором иммунная система помогает организму бороться с раковыми клетками. Благодаря его работе лечение запущенной меланомы совершило настоящий прорыв: если раньше шансы пациентов были минимальными, то сегодня примерно половина больных фактически достигает выздоровления.

После того как у Скольера обнаружили глиобластому – один из самых агрессивных видов рака мозга, – его команда предложила применить подход, ранее использовавшийся при меланоме. В 2023 году Скольер стал первым пациентом с таким диагнозом, которому до операции провели комбинированную иммунотерапию. Дополнительно ему ввели индивидуально разработанную вакцину, созданную на основе особенностей его опухоли. Хотя врачи понимали, что вероятность полного излечения крайне мала, они надеялись продлить жизнь ученого и получить ценные научные данные. Последующие обследования показали обнадеживающую иммунную реакцию, а результаты эксперимента легли в основу раннего клинического исследования в США.

В открытом письме, опубликованном после его смерти, Скольер написал, что хотел продолжать приносить пользу даже в самые тяжелые периоды своей жизни. Он поблагодарил семью, коллег и всех людей, которые поддерживали его во время болезни. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал Скольера одним из самых выдающихся людей страны и отметил не только его научный вклад, но и человеческие качества. В 2024 году Скольер был удостоен звания "Австралиец года".