Тестостерон может подавлять рост опухолей головного мозга у мужчин

Ученые из Кливлендской клиники пришли к выводу: мужские гормоны могут помогать сдерживать развитие одной из самых агрессивных опухолей мозга – глиобластомы. Эксперименты показали, что снижение уровня андрогенов, включая тестостерон, у самцов мышей приводило к ускоренному росту опухолей. Причиной оказалось усиление воспаления в мозге и активация системы выработки гормонов стресса.

Ученые выяснили, что дефицит андрогенов чрезмерно активирует так называемую гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось – нейроэндокринную систему, отвечающую за стрессовые реакции организма. В результате повышался уровень гормонов стресса, а мозг становился еще более изолированным от иммунной системы. Из-за этого в тканях мозга формировалась иммунодепрессивная среда: иммунным клеткам было сложнее проникать к опухоли и бороться с ней, что позволяло глиобластоме расти практически бесконтрольно. У самок мышей тестостерон подобного эффекта не показал.

По словам руководителя исследования Джастина Латиа, мозг обладает уникальной системой защиты, которая ограничивает чрезмерные иммунные реакции. Андрогены, как выяснилось, играют важную роль в поддержании этого баланса. Чтобы проверить, связаны ли результаты с человеческим организмом, исследователи проанализировали данные более 1300 мужчин с глиобластомой из базы SEER. Оказалось, что пациенты, принимавшие тестостерон по причинам, не связанным с лечением рака, имели на 38% более низкий риск смерти по сравнению с мужчинами, не получавшими такую терапию.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет лишь о выявленной связи, а не о доказанной причинно-следственной зависимости. Тем не менее сочетание клинических данных и результатов экспериментов на животных, по мнению ученых, оправдывает проведение дальнейших исследований и клинических испытаний.