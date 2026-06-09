x
09 июня 2026
|
последняя новость: 15:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 июня 2026
|
09 июня 2026
|
последняя новость: 15:03
09 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Впервые в мире недостающий ген доставили прямо в мозг младенца, страдающего эпилепсией

Исследования
Израильские ученые
Медицина
Израиль
время публикации: 09 июня 2026 г., 14:53 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 14:54
Впервые в мире недостающий ген доставили прямо в мозг младенца, страдающего эпилепсией
AP Photo/Matt York

Восьмимесячный ребенок с тяжелой эпилепсией стал первым в мире пациентом, получившим экспериментальную генную терапию, разработанную учеными Еврейского университета Иерусалима.

В детском медицинском центре "Шнайдер" ученые и врачи провели уникальную операцию по лечению синдрома WOREE – тяжелой формы генетической эпилепсии, вызывающей задержку развития и высокий риск ранней смерти. Восьмимесячному младенцу ввели здоровые копии гена WWOX непосредственно в головной мозг с помощью вирусного вектора. До этого момента мутации, лишающие организм важнейшего белка, считались неизлечимыми, а стандартные препараты не помогали.

Основой для терапии послужили многолетние исследования, которые возглавил профессор Рами Акилан. Работа опубликована в журнале Neurobiology of Disease.

Ученые доказали на животных моделях, что восстановление экспрессии гена WWOX снижает интенсивность судорог и улучшает показатели выживаемости. Права на технологию приобрела компания Mahzi Therapeutics, изготовившая терапевтический вектор для индивидуального лечения.

Спустя месяц после терапии состояние ребенка остается стабильным. Он выписан из больницы, и за время наблюдения повторения приступов у него не было. Для окончательной оценки безопасности и эффективности метода потребуется долгосрочное наблюдение, но ученые отмечают важнейшее значение работы. Успех новой терапии открывает новые возможности лечения редких неврологических заболеваний.

Профессор Рами Акилан отмечает: "Этот момент представляет собой кульминацию многих лет фундаментальных исследований. То, что начиналось как попытка понять биологическую функцию гена, превратилось в терапевтическую стратегию для детей, страдающих одной из самых тяжелых форм генетической эпилепсии".

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 08 мая 2026

Ученые восстановили память у стареющих мышей с помощью назального спрея
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 14 апреля 2025

Ген-переключатель превращает иммунные клетки в уничтожителей рака
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 13 марта 2025

Новая биотехнология позволяет вырезать гены у клеток раковой опухоли
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 22 октября 2024

После 25 лет поисков израильскими учеными найден вариант лечения генетической болезни Гоше