Мужчина прожил шесть месяцев после пересадки печени свиньи

Впервые в истории медицины врачи успешно пересадили человеку печень свиньи, пишет The Telegraph. 71-летний мужчина страдал от тяжелого поражения печени, вызванного гепатитом B и раком, из-за чего он не подходил для пересадки донорского человеческого органа.

Этот случай стал первым, когда генетически модифицированную свиную печень использовали в лечебных целях у живого человека. Ранее подобные операции проводились лишь на пациентах с диагностированной смертью мозга в рамках подготовительных экспериментов. Как сообщили авторы исследования в журнале Journal of Hepatology, пересаженный свиной орган оказался способен поддерживать основные обменные и синтетические функции организма.

Китайские специалисты подробно описали, как имплантировали "вспомогательный трансплантат" печени, взятый у генетически модифицированной карликовой свиньи породы Дяньнань. Изменения в ее ДНК были направлены на повышение совместимости органа с человеческим организмом. В течение первого месяца после операции врачи отмечали, что пересаженная печень работала стабильно и выполняла свои функции. Однако на 38-й день трансплантат пришлось удалить из-за осложнений, связанных с пересадкой, – так называемой тромботической микроангиопатии, развившейся в результате ксенотрансплантации (кТМА). Ученые сообщили, что проведенное лечение помогло устранить проявления кТМА, однако, несмотря на это, пациент скончался через 171 день после операции.

Ксенотрансплантация открывает принципиально новые перспективы для пациентов, страдающих острой или хронической печеночной недостаточностью, а также гепатоцеллюлярной карциномой. По мнению специалистов, это событие знаменует начало новой эпохи в трансплантационной гепатологии. Свиньи считаются наиболее подходящими донорами благодаря их доступности, развитым технологиям генного редактирования, а также сходству размеров и структуры их органов с человеческими. Проблема отторжения свиных органов иммунной системой человека остается одной из главных трудностей, над которой ученые работают уже более сорока лет.