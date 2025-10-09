Система здравоохранения готова к приему заложников: реанимации и особый протокол

В системе здравоохранения завершили подготовку к приему 20 заложников, пробывших в нечеловеческих условиях плена у террористов более двух лет. В связи с предполагаемым состоянием похищенных, многие из которых находятся в состоянии крайнего истощения, к приему заложников готовы реанимации.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, речь идет о комплексной и крайне сложной операции в связи с ожидаемым количеством освобождаемых и с их тяжелым физическим и душевным состоянием. Необходимую помощь они должны начать получать незамедлительно, в максимально комфортной и адаптированной для их нужд обстановке. Заложники, которых террористы держали в плену вместе, смогут остаться вместе и в больницах.

Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов отметил, что система здравоохранения готовится к одновременному приему выживших заложников и к приему и последующему опознанию тел убитых террористами похищенных.

Больницы "Ихилов", "Бейлинсон" и "Шиба" примут освобождаемых похищенных в специально выделенных для них отделениях, где им будут проводить обследования и лечение специалисты, уже имеющие опыт работы с заложниками. Больницы "Сорока" и "Барзилай" будут находиться в состоянии повышенной готовности – в случае, если похищенные будут в тяжелом состоянии и потребуют максимально скорой госпитализации, их примут в южных больницах.

В больницах подготовили отделения интенсивной терапии и самые современные системы мониторинга для профилактики осложнений. Речь идет о людях, которые более двух лет были прикованы к месту, не видели дневного света, которых морили голодом и подвергали издевательствам и пыткам. Весь медицинский персонал будет привит от гриппа и коронавируса, поскольку возвращающиеся, вероятно, обладают ослабленным иммунитетом.

В Израиле опасаются, что террористы постараются "откормить" заложников, которых они два года морили голодом, и это крайне опасно. Специалисты передали ХАМАСу медицинский протокол по безопасному возобновлению приема пищи после длительного голодания.

Процесс приема похищенных будет проходить в пять этапов, включающих предварительную подготовку для семей похищенных, первые 24 часа после возвращения, госпитализацию, переходный период продолжительностью до месяца и последующее длительное сопровождение: сроки последних этапов индивидуальны и зависят от состояния самих заложников и их близких.