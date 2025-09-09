Кофеин может снизить эффективность переливания крови

Исследование, проведенное на медицинском кампусе Аншутц Университета Колорадо, показало, что кофеин – самое широко употребляемое психоактивное вещество в мире – способен ухудшать качество донорской крови и снижать результативность переливаний. Наибольший риск наблюдается у пациентов с распространённым генетическим вариантом, влияющим на метаболизм эритроцитов.

Работа, опубликованная сегодня в журнале Haematologica и выполненная в рамках проекта REDS RBC-Omics, включала анализ образцов крови более чем 13 000 доноров. Ученые обнаружили, что высокий уровень кофеина в крови связан с повышенной хрупкостью эритроцитов при хранении и их меньшей жизнеспособностью после переливания. В клинических условиях использование эритроцитов с повышенным содержанием кофеина сопровождалось меньшим приростом гемоглобина у пациентов и более выраженными признаками гемолиза (разрушения красных кровяных клеток).

Наиболее заметные отрицательные эффекты наблюдались у доноров и реципиентов с распространенными вариантами гена ADORA2b, который отвечает за работу эритроцитов в условиях нехватки кислорода. Эти результаты указывают на перспективы разработки более персонализированного подхода к переливаниям крови – с учетом не только группы крови, но и образа жизни, а также генетических факторов, влияющих на качество красных кровяных клеток.

Так как кофеин имеет короткий период полураспада, изменения в рационе на время сдачи крови могут уменьшить его неблагоприятное влияние. Это соответствует практикам некоторых европейских стран, где донорам рекомендуют ограничить потребление кофеина перед донацией. В то же время в других регионах, например в США и Италии, таких ограничений нет, а в отдельных случаях употребление кофеина даже негласно поощряется благодаря его кратковременному положительному эффекту на артериальное давление, что может ускорять процесс забора крови и снижать риск вазовагальных реакций.

Действительно, умеренное количество кофеина способно временно повышать давление и тонус сосудов у донора, облегчая венозный доступ и улучшая эффективность процедуры. Однако это преимущество сопровождается легким мочегонным действием, которое повышает вероятность обезвоживания – известного фактора риска осложнений при донорстве и снижения качества кровотока во время забора.

Это исследование также проливает свет на известный эффект кофеина, повышающий работоспособность при физических нагрузках. Ученые выяснили, что кофеин усиливает окислительный стресс в эритроцитах через два разных механизма: во-первых, блокируя активацию рецептора ADORA2B, а во-вторых, подавляя активность фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФД), который играет ключевую роль в антиоксидантном пентозофосфатном пути. Оба процесса усиливают окислительный стресс, что, как ни странно, может быть полезно для организма. Физические тренировки сами по себе вызывают образование активных форм кислорода, и считается, что контролируемое увеличение окислительного стресса способствует благоприятным адаптационным реакциям на нагрузку.