Террор, коалиция и экзамен для Беннета. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Поздним вечером 27 марта премьер-министр Израиля Нафтали Беннет приехал в Хадеру. К тому моменту прошло почти три часа после теракта, и место парамедиков заняли следователи полиции и ШАБАКа, которые пытались восстановить картину трагедии. Беннет оставил гостей конференции "Негев" под опекой министра иностранных дел Яира Лапида, а сам поехал на место теракта. Он послушал доклад, побеседовал с полицейским, ликвидировавшим террористов, а затем начал звонить по телефону. Беннет не вмешивался в действия полицейских и сотрудников ШАБАКа. Премьер-министр беседовал со своими коллегами, министрами правительства и давал им очень четкие указания по поводу того, как комментировать в СМИ и сам теракт, и сложившуюся ситуацию. Его приближенные рассказывали, что там, в Хадере, он осознал: речь не идет о разовом инциденте, как хотелось думать после теракта в Беэр-Шеве. Он осознал, что ситуация изменилась кардинально, а значит изменилась и политическая повестка дня. Он понял, что наступил момент его главного экзамена.

Нафтали Беннет хорошо знает историю. Он отлично помнит, что Ицхак Шамир проиграл выборы Рабину на фоне волны ножевого террора перед самыми выборами. Он знает, что Шимон Перес утратил все свое преимущество над Биньямином Нетаниягу из-за волны терактов-самоубийств 1996 года. Он прекрасно понимает, что популярность Эхуда Барака растаяла в небе вместе с дымом от взрывающихся автобусов. Израильтяне простить могут многое. Беспомощности перед террором – никогда. А эффективных мер противостояния терактам активистов "Исламского государства", являющимся к тому же гражданами Израиля, у премьер-министра, возглавляющего слабую коалицию, да еще при участии РААМ, попросту не было. Дело происходило, напомним, в Хадере, еще до теракта в Бней-Браке. Беннет лихорадочно пытался сформулировать разъяснительную стратегию.

Волна террора настигла израильского премьер-министра в очень непростой момент. Его попытки посредничать между Украиной и Россией не принесли видимых плодов, но в отсутствие достоверной информации позволяли Беннету представлять себя молодым Киссинджером. Соглашение с Ираном пока не подписано, а в день теракта в Хадере, открылась конференция "Негев" с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, а также министров иностранных дел ОАЭ, Египта, Марокко и Бахрейна. Началась эта конференция правда с небольшого конфуза, когда Блинкен заговорил о "насилии со стороны поселенцев", а премьер-министр использовал термин "Западный берег", который для его бывших товарищей по правому лагерю как красная тряпка для быка. Разыгрался было скандал, но шум его потонул в сообщениях о теракте в Хадере.

О необходимости бороться с преступностью в арабском секторе Беннет перед выборами говорил много. В интервью NEWSru.co.il за десять дней до выборов тогдашний всего лишь глава партии "Ямина" назвал эту проблему одной из наиболее животрепещущих. Надо сказать честно – не он один. Министр юстиции Гидеон Саар инициировал закон, вызвавший немало критики, позволяющий полиции проводить обыски в домах подозреваемых без ордера. Излишне говорить о том, как много слов было произнесено главой НДИ Авигдором Либерманом о лояльности и гражданстве. Но одно дело говорить, а другое рискнуть пойти на крупномасштабную операцию внутри своей собственной страны с целью изъятия незаконно хранящегося оружия, задержания активистов и сторонников террористических организаций. Для проведения "Защитной стены" на территории Израиля у Беннета нет (пока что) ни политической поддержки, ни политической воли. Глава РААМ Мансур Аббас резко осудил теракты. Не менее резко их осудили и в Объединенном списке. В окружении Беннета отлично понимают, что первые резкие шаги в попытке восстановить законность в арабском секторе – и тон сразу изменится. Ахмад Тиби поспешит обвинить Мансура Аббаса в беспечном отношении к пролитию арабской крови, Аббас нехотя покинет коалицию. Заменить его будет некем. Добавьте к этому вновь прорвавшуюся напряженность в отношениях между Ганцем и Беннетом, и становится ясно, что к войне правительство не готово. Тем более – к войне гражданской.

И дело не только в партии РААМ. На заседании военно-политического кабинета обозначились разногласия между действующим и сменным премьер-министрами. "Необходимо сохранять трезвую голову и действовать сдержанно", – заявил Яир Лапид. "Это прекрасно, но одних осуждений мало", – ответил ему Нафтали Беннет.

В коалиции не тратят время зря. Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Рам Бен Барак ("Еш Атид") заявил на этой неделе, что в коалиции будут рады, если "Ликуд", даже возглавляемый Нетаниягу, присоединится к правительству. В главной оппозиционной партии к этому предложению отнеслись более чем прохладно. "Дело не в политике. Если правительство будет действовать правильно, мы поддержим его и так", – сказал в интервью "Кан РЭКА" депутат Исраэль Кац. Судя по всему, Нетаниягу предпочтет видеть это правительство падающим и не станет спасать его даже ради высокой цели стабилизации положения в сфере безопасности.

На этой неделе Биньямин Нетаниягу, глава его фракции Ярив Левин и несколько ведущих депутатов от "Ликуда" провели совещание, на котором обсуждалась возможность привлечения на свою сторону кого-то из рядов нынешней коалиции. В политических кругах убеждены, что этого не произойдет до тех пор пока не будет подавлена волна террора. На данном этапе "Ликуд" одержал маленькую победу. Спикер Кнессета Мики Леви явно неохотно был вынужден принять решение о созыве внеочередного пленарного заседания Кнессета, посвященного ситуации в сфере безопасности. "Ликуд" получил медийную платформу, которую в ближайшую среду использует в полном объеме.

Министр обороны Бени Ганц продолжает копить раздражение и даже не пытается это скрыть. На сей раз его возмущение связано с тем, что Беннет (а как считают многие, Лапид) заблокировал его идею организовать тройственный саммит Аббас – Абдалла II – Ганц. Глава минобороны был разгневан, однако вспышка террора отложила выяснение отношений в этой части коалиции до лучших времен.

Но не только террором была охарактеризована уходящая неделя. Война в Украине продолжается, Беннет на этой неделе беседовал и с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. О содержании бесед мало что известно, а переговоры продолжаются в Турции. Речи о проведении встречи в верхах в Иерусалиме пока не идет, зато Израиль упоминается в качестве возможной страны-гаранта в случае подписания соглашения. Будет ли оно подписано и когда, не знает сегодня никто.

Министр юстиции Гидеон Саар решил, что нынешнее время как никогда более подходит для продвижения реформы, много лет вызывавшей острую дискуссию. 11 апреля комиссия по выбору судей проголосует за введение публичных слушаний для кандидатов на судейскую мантию. Слушания будут проводиться не перед политиками, а перед членами комиссии и транслироваться в прямом эфире.

Айелет Шакед. Министр внутренних дел отчаянно пытается восстановить авторитет в глазах правого электората, тот авторитет, который она имела до того, как согласилась войти в правительство с РААМ и МЕРЕЦ. В настоящий момент Шакед продвигает законопроект о лишении израильского гражданства активистов террористических организаций, в частности "Исламского государства". В окружении юридического советника правительства считают эту инициативу весьма проблематичной, но глава МВД намерена добиваться утверждения законопроекта при помощи депутатов от оппозиции. Орит Струк ("Ционут Датит") и Ави Дихтер ("Ликуд") в прошлом подавали аналогичный законопроект и сейчас намереваются организовать в оппозиции поддержку инициативе Шакед.

И последнее. Полиция Иерусалима намерена ввести ограничения для евреев на дни Рамадана, который совпадает в этом году с Песахом. Число участников традиционной церемонии благословления коэнов будет ограничено 15 тысячами человек, а время визитов на Храмовую гору – сокращено. Все это мотивируется высокой напряженностью в сфере безопасности. Как говорилось ранее, арабская сторона не ограничена ни в чем, более того в ее адрес сделаны очень щедрые жесты доброй воли.

"Если Горбачев болен, то почему лечат нас и почему танками?" – говорили в дни августовского путча 1991 года. Если арабы намерены устроить беспорядки, то почему ограничения накладывают на евреев? Вероятно, потому что это проще всего.