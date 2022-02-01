Премьер-министр Нафтали Беннет поддержал кандидатуру Гали Баарав-Миара на пост юридического советника правительства.

Беннет и министр юстиции Гидеон Саар опубликовали совместное заявление, в котором объявили, что представят кандидатуру Баарав - Миара на голосование на ближайшем заседании правительства.

Согласно информации, опубликованной некоторыми СМИ, назначение Баарав -Миара поддержат также министр иностранных дел Яир Лапид и министр финансов Авигдор Либерман.

В политических кругах полагают, что назначение будет утверждено единогласно или подавляющим большинством министров. На фоне решения комиссии не вносить заместителя юридического советника Раза Низри в список кандидатов, он заявил, что намерен подать в отставку в ближайшие месяцы, не завершая каденцию.