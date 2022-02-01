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NEWSru.co.il :: В Израиле1 февраля 2022 г., 09:49

Беннет поддержал кандидатуру Гали Баарав-Миара на пост юридического советника правительства

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Беннет поддержал кандидатуру Гали Баарав-Миара на пост юридического советника правительства

Премьер-министр Нафтали Беннет поддержал кандидатуру Гали Баарав-Миара на пост юридического советника правительства.

Беннет и министр юстиции Гидеон Саар опубликовали совместное заявление, в котором объявили, что представят кандидатуру Баарав - Миара на голосование на ближайшем заседании правительства.

Согласно информации, опубликованной некоторыми СМИ, назначение Баарав -Миара поддержат также министр иностранных дел Яир Лапид и министр финансов Авигдор Либерман.


В политических кругах полагают, что назначение будет утверждено единогласно или подавляющим большинством министров. На фоне решения комиссии не вносить заместителя юридического советника Раза Низри в список кандидатов, он заявил, что намерен подать в отставку в ближайшие месяцы, не завершая каденцию.

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Опубликованы имена кандидатов на пост юридического советника правительства

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