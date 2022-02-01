Драка на фабрике "Кетер" в Кармиэле, тяжело ранен молодой мужчина
В ночь на вторник, 1 февраля, на фабрике "Кетер" в Кармиэле в ходе драки был тяжело ранен молодой мужчина. Пострадавший, получивший ножевое ранение, доставлен в медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии.
По данным полиции, ранен 22-летний житель Сахнина.
Полиция отмечает, что личность подозреваемого установлена. Ведется его розыск.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 февраля 2022
В результате вооруженного нападения в Тамре тяжело ранены двое мужчин
В результате вооруженного нападения в Тамре тяжело ранены двое мужчин