Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Южная Корея - Чехия

Второй матч первого игрового дня чемпионата мира начнется в 5 часов утра 12 июня в Сапопане.

Встречаются сборные Южной Кореи и Чехии.

Главный судья - египтянин Амин Омар.

Букмекеры оценивают шансы на победу соперников как примерно равные (чуть-чуть лучше у корейцев).

Встреча расценивается как очень важная в борьбе за второе место в группе А (главным претендентом на победу в группе считается сборная Мексики) По оценке экспертов, победитель этого матча с большой долей вероятности выходит в плэй-офф.

Ожидается, что после неудач в товарищеских матчах, Хон Мен Бо будет использовать более прагматичную схему 3 - 4 - 3, что нивелировать проблемы в обороне (0:5 от бразильцев и 0:4 от ивуарийцев) за счет прессинга и высокой плотности игры.

У корейцев возникли серьезные кадровые проблемы в полузащите, в том числе в опорной зоне.

Чехи делают ставку на плотную оборону, железную дисциплину и стандарты.