Прокуратура предъявила обвинения Йонатану Уриху по делу об утечке секретных материалов в Bild

Государственная прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива уведомление об изменении обвинительного заключения по делу Эли Фельдштейна и резервиста Ари Розенфельда, обвиняемых в хищении секретной информации из систем военной разведки и ее публикации в немецком издании Bild.

В обновленное обвинительное заключение включен новый обвиняемый — Йонатан Урих, работающий личным советником премьер-министра по связям со СМИ. Решение о предъявлении обвинений было утверждено юридическим советником правительства Гали Баарав-Миарой и государственным прокурором Амитом Айсманом.

Йонатану Уриху инкриминируются передача секретной информации с намерением нанести ущерб безопасности государства, передача секретной информации, хранение секретной информации и уничтожение доказательств.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой установить против Йонатана Уриха ограничительные меры на время судебного процесса, включая полный запрет на посещение канцелярии премьер-министра, объектов системы безопасности и мест, где может находиться секретная информация. Также предлагается запретить любые контакты с фигурантами дела, свидетелями и подозреваемыми.

Согласно обвинительному заключению, секретные и особо чувствительные материалы, включая необработанные разведывательные данные, были похищены из систем АМАНа и впоследствии опубликованы в иностранном СМИ после того, как военная цензура полностью запретила их публикацию в Израиле. По версии обвинения, целью публикации было оказать влияние на общественную дискуссию по вопросу заложников.

Следствие утверждает, что Урих и Фельдштейн использовали информацию с высоким уровнем секретности, полученную из военной системы, для воздействия на информационную повестку. В частности, они добивались публикации одного из материалов в немецком издании Bild, зная о секретном характере документа и о запрете военной цензуры на публикацию в Израиле.

Кроме того, согласно обвинению, Фельдштейн по предварительному согласованию с Урихом передавал полученные от Розенфельда материалы другим лицам, не обладавшим необходимым для доступа к такой информации уровнем доступа и полномочиями.

Прокуратура утверждает, что действия обвиняемых привели к раскрытию существования секретного разведывательного средства, его возможностей и методов применения. По версии следствия, публикация могла нанести существенный ущерб интересам безопасности Государства Израиль, включая сферу разведывательной деятельности и защиту источников информации.

Также в обвинительном заключении говорится, что на следующий день после ареста Фельдштейна и Розенфельда Урих заменил свой мобильный телефон и умышленно не перенес на новое устройство переписку со старого аппарата, чтобы воспрепятствовать использованию этих данных в качестве доказательств.