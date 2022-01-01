Полиция остановила десятки автомобилей, направлявшихся в Хомеш

Силы безопасности преградили путь десяткам автомобилей с израильтянами, направляющимися в йешиву на том месте, где раньше находилось поселение Хомеш. Там было запланировано проведение традиционного мероприятия "Мелаве малка", которым всегда завершается шаббат.

После того, как ехавшие в Хомеш люди поняли, что дорога перекрыта, они провели это мероприятие возле блокпостов \пограничной полиции (МАГАВ). Сайт "Аруц 7" опубликовал видеозапись.

Из йешивы в Хомеше передали: "Установленные блокпосты подтверждают справедливость наших слов о том, что после убийства Иегуды Диментмана правительство решила вручить премию террористам и разрушить йешиву, действующую 15 лет. Мы благодарим наших сторонников, действия которых дают серьезную поддержку нашей борьбе, цель которой проста - сохранение йешивы Хомеш".

2 января члены возглавляемого депутатом Юлием Эдельштейном ("Ликуд") лобби в защиту Хомеша посетят йешиву и проведут на месте пресс-конференцию.