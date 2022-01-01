ДТП на въезде в Тайбэ: один погибший, трое пострадавших в тяжелом состоянии

В ночь на субботу, 1 января, на въезде в город Тайбэ столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали четверо молодых мужчин, один из которых был в критическом состоянии.

Парамедики, прибывшие на место происшествия, были вынуждены констатировать смерть одного из пострадавших. По данным полиции, погибшему было 23 года.

Трое других пострадавших доставлены в больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве и "Меир" в Кфар-Сабе. По оценке медиков, все они в тяжелом состоянии.

Полиция выясняет обстоятельства этой аварии.