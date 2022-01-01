Иерусалим:
9 - 11°
Тель-Авив:
14 - 17°
Эйлат:
15 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле1 января 2022 г., 04:26

ДТП на въезде в Тайбэ: один погибший, трое пострадавших в тяжелом состоянии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ДТП на въезде в Тайбэ: один погибший, трое пострадавших в тяжелом состоянии

В ночь на субботу, 1 января, на въезде в город Тайбэ столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали четверо молодых мужчин, один из которых был в критическом состоянии.

Парамедики, прибывшие на место происшествия, были вынуждены констатировать смерть одного из пострадавших. По данным полиции, погибшему было 23 года.

Трое других пострадавших доставлены в больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве и "Меир" в Кфар-Сабе. По оценке медиков, все они в тяжелом состоянии.


Полиция выясняет обстоятельства этой аварии.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

06:58 В районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, возможно ракеты упали в море
05:58 Прогноз погоды на 1 января: похолодание, местами дожди, в горах сильный ветер
04:26 ДТП на въезде в Тайбэ: один погибший, трое пострадавших в тяжелом состоянии
01:17 На границе с Ливаном задержаны двое нарушителей
22:09 Драка в Джиср аз-Зарке, раненый в тяжелом состоянии
19:59 В Тель-Авиве неизвестные ограбили десятки сейфов
19:00 Полиция предупреждает: в новогоднюю ночь будет усилен контроль за водителями и соблюдением карантинных мер
18:15 ЗАКА: в 2021 году в одиночестве скончался 171 пожилой человек
17:48 Задержан подозреваемый в подвозке террориста на перекресток Гитай Ависар
16:31 Застреленный в Самарии террорист – боевик ХАМАСа
Загрузка...