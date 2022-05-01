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NEWSru.co.il :: В Израиле1 мая 2022 г., 18:43

Во время проверки готовности горы Мерон к Лаг ба-Омер скончался советник главы МВБ Алик Альбаз

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Подготовка горы Мерон к Лаг ба-Омер

Во время визита главы МВБ Омера Бар-Лева на гору Мерон и проверки готовности объекта к празднованию Лаг ба-Омер, сопровождавший его советник по пожарной безопасности 48-летний подполковник Алик Альбаз потерял сознание. Он скончался до прибытия "скорой".

48-летний Алик Альбаз отдал работе в пожарной службе Израиля 28 лет, он начал с рядового пожарного, был командиром пожарной станции и в последний год был консультантом в министерстве внутренней безопасности по вопросам пожарной безопасности.

Он оставил после себя жену и троих детей.


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