Во время проверки готовности горы Мерон к Лаг ба-Омер скончался советник главы МВБ Алик Альбаз

Во время визита главы МВБ Омера Бар-Лева на гору Мерон и проверки готовности объекта к празднованию Лаг ба-Омер, сопровождавший его советник по пожарной безопасности 48-летний подполковник Алик Альбаз потерял сознание. Он скончался до прибытия "скорой".

48-летний Алик Альбаз отдал работе в пожарной службе Израиля 28 лет, он начал с рядового пожарного, был командиром пожарной станции и в последний год был консультантом в министерстве внутренней безопасности по вопросам пожарной безопасности.

Он оставил после себя жену и троих детей.