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NEWSru.co.il :: В Израиле1 мая 2022 г., 14:04

Полиция завершила расследование покушения на сына Шалома Домрани

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
На месте покушения на Нисима Домрани, 15 марта 2022 года

Полиция задержала трех членов преступной организации Бени Шломо и кавказской группировки, подозреваемых в причастности к попытке покушения на Нисима Домрани, сына криминального авторитета Шалома Домрани.

Сообщается, что Бени Шломо и руководители кавказской группировки враждовали с кланом Домрани, и на этом фоне было совершено покушение.

В ближайшие дни прокуратура представит декларацию о завершении расследования и о намерении предъявить обвинения.


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