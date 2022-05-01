Полиция завершила расследование покушения на сына Шалома Домрани
Полиция задержала трех членов преступной организации Бени Шломо и кавказской группировки, подозреваемых в причастности к попытке покушения на Нисима Домрани, сына криминального авторитета Шалома Домрани.
Сообщается, что Бени Шломо и руководители кавказской группировки враждовали с кланом Домрани, и на этом фоне было совершено покушение.
В ближайшие дни прокуратура представит декларацию о завершении расследования и о намерении предъявить обвинения.
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