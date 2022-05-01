Полиция завершила расследование покушения на сына Шалома Домрани

Полиция задержала трех членов преступной организации Бени Шломо и кавказской группировки, подозреваемых в причастности к попытке покушения на Нисима Домрани, сына криминального авторитета Шалома Домрани.

Сообщается, что Бени Шломо и руководители кавказской группировки враждовали с кланом Домрани, и на этом фоне было совершено покушение.

В ближайшие дни прокуратура представит декларацию о завершении расследования и о намерении предъявить обвинения.