Столкновения у лондонской синагоги, где проходила ярмарка израильской недвижимости

Лондонская полиция арестовала 14 пропалестинских активистов, принявших участие в беспорядках у синагоги Edgware United, где проходила ярмарка израильской недвижимости, утверждая, что на продажу выставлены и объекты на территориях.

Манифестация протеста была организована организациями Palestine Solidarity Campaign (PSC), Jewish Bloc for Palestine UK и International Centre of Justice for Palestinians. В ней приняли участие около 1000 человек. На фоне антисемитских инцидентов полиция приняла повышенные меры безопасности. Чтобы защитить синагогу, на месте собрались сотни евреев.

Организаторы ярмарки подчеркивали: все выставленные на продажу объекты находятся в пределах "Зеленой черты". Однако это не помешало манифестантам обвинить их в содействии оккупации палестинских земель. Полиция сообщила, что доходило до проявлений расизма и нападений на стражей порядка.

Отметим, что накануне проведения ярмарки ее осудил и мэр Лондона Садик Хан. "Я решительно осуждаю любые попытки продажи недвижимости в поселениях на Западном берегу, происходит ли это в Лондоне или где бы то еще", – написал он, содействуя распространению ложной информации.