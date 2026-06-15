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Мир

Столкновения у лондонской синагоги, где проходила ярмарка израильской недвижимости

Великобритания
Антисемитизм
Израиль
время публикации: 15 июня 2026 г., 12:18 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 12:26

Лондонская полиция арестовала 14 пропалестинских активистов, принявших участие в беспорядках у синагоги Edgware United, где проходила ярмарка израильской недвижимости, утверждая, что на продажу выставлены и объекты на территориях.

Манифестация протеста была организована организациями Palestine Solidarity Campaign (PSC), Jewish Bloc for Palestine UK и International Centre of Justice for Palestinians. В ней приняли участие около 1000 человек. На фоне антисемитских инцидентов полиция приняла повышенные меры безопасности. Чтобы защитить синагогу, на месте собрались сотни евреев.

Организаторы ярмарки подчеркивали: все выставленные на продажу объекты находятся в пределах "Зеленой черты". Однако это не помешало манифестантам обвинить их в содействии оккупации палестинских земель. Полиция сообщила, что доходило до проявлений расизма и нападений на стражей порядка.

Отметим, что накануне проведения ярмарки ее осудил и мэр Лондона Садик Хан. "Я решительно осуждаю любые попытки продажи недвижимости в поселениях на Западном берегу, происходит ли это в Лондоне или где бы то еще", – написал он, содействуя распространению ложной информации.

Мир
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