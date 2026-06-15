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Израиль

Исраэль Кац: ЦАХАЛ останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе на неограниченный срок

Исраэль Кац
время публикации: 15 июня 2026 г., 09:56 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 10:04
Исраэль Кац: ЦАХАЛ останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе на неограниченный срок
Chaim Goldberg/FLASH90

Министр обороны Исраэль Кац, комментируя соглашение между США и Ираном, подчеркнул: он и премьер-министр Биньямин Нетаниягу проводят политику, согласно которой ЦАХАЛ будет сохранять присутствие в зонах безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газы без ограничения по времени.

По словам Каца, из этих районов армия будет обеспечивать защиту израильской границы и населенных пунктов от джихадистских группировок.

Министр добавил, что данные территории будут освобождены от местного населения, а вся террористическая инфраструктура – как подземная, так и наземная – будет уничтожена. По его словам, речь идет также о домах в приграничных деревнях, которые использовались в качестве опорных пунктов террористических организаций. "Это главный урок событий 7 октября", – пояснил Кац.

Он также назвал удержание территорий и создание зон безопасности одним из крупнейших достижений ЦАХАЛа в ходе войны, достигнутым благодаря решениям и руководству политического эшелона.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу пока официально не комментировал соглашение.

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